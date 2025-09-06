Auch elf Monate altes Kind: Drei Verletzte nach Crash auf der B465 bei Bremelau

Bitte aktivieren Sie Javascript

BREMELAU. Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Ehingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 15 Uhr wollte ein 79-Jähriger mit seinem Mercedes aus Richtung Bremelau kommend, nach links auf die B465 in Richtung Münsingen abbiegen. Hierbei missachtete der Mercedes-Lenker die Vorfahrt, der auf der Bundesstraße fahrenden 33-jährigen Opel-Fahrerin, welche von Münsingen in Richtung Ehingen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn abgelenkt und kam im weiteren Verlauf an der Leitplanke am linken Fahrbahnrand zum Stehen.

Sowohl der Mercedes-Fahrer, als auch die Opel-Fahrerin und deren 11 Monate altes Kind auf dem Beifahrersitz wurden durch den Unfall verletzt und mussten vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 32.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr in Richtung Bremelau abgeleitet werden. (pol)