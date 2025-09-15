Arbeitsunfall in Reutlingen: Mann stürzt von Leiter und kommt in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Arbeitsunfall ist es am Montagmittag in einem Firmengebäude in der Markwiesenstraße gekommen. Kurz vor zwölf Uhr war dort ein 56-Jähriger auf einer Leiter tätig, als diese aus noch unbekannter Ursache wegkippte und der Mann zu Boden fiel. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen musste der 56-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an den Unfallort ausgerückt. (pol)