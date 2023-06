Anwohnerin treibt in Tübingen zwei Einbrecher in die Flucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Gaststätte in der Tübinger Haaggasse einzubrechen. Gegen 3.30 Uhr hebelten sie mit Werkzeug an einem Fenster des Gebäudes. Eine Anwohnerin, die durch die Geräusche aufmerksam geworden war, sprach die Männer an, woraufhin diese die Flucht in Richtung Kapitänsweg ergriffen.

Sie werden als etwa 18 bis 19 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß beschrieben, waren beide schwarz gekleidet, trugen Kapuzen auf dem Kopf und sprachen Deutsch. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 bis 1.500 Euro. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)