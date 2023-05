Angetrunkener Autofahrer erfasst 59-Jährigen in Münsingen und verletzt ihn schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein 25-jähriger Autofahrer hat nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Münsinger Karlstraße seinen Führerschein abgeben müssen. Der VW-Lenker war kurz nach 16 Uhr mit seinem Tiguan von der Hauptstraße in Richtung Lichtensteinstraße unterwegs. Dabei streifte er im Bereich der Spitalstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter und erfasste einen 59-Jährigen, der gerade in das Fahrzeug einsteigen wollte.

Der 59-jährige Mann zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei dem 25 Jahre alten VW-Lenker ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 0,5 Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. (pol)