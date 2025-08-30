Alkoholisierter Radler prallt in Tübingen gegen Heck

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagabend ist es in der Schweickhardtstraße zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Gegen 19 Uhr befuhr ein 49-jähriger Radfahrer die Schweickhardtstraße in Richtung Stuttgarter Straße, als vor ihm eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes Benz nach rechts in die Eugenstraße abbog. Der Radler erkannte dies nicht rechtzeitig und prallte im Einmündungsbereich gegen das Heck des Pkw woraufhin er stürzte. Nach der Kollision flüchtete der Mann in einen nahegelegenen Supermarkt, in welchem er durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden konnte. Während der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Der leichtverletzte 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, dort musste er zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 2.500 Euro. (pol)