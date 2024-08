Alkoholisierter Autofahrer rutscht in Gegenverkehr bei Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Seinen Führerschein musste ein unter Alkoholeinfluss stehender Unfallverursacher am Donnerstagnachmittag abgeben. Der 57-Jährige befuhr gegen 15 Uhr mit einem Citroen Berlingo die L 230 von Magolsheim herkommend in Richtung Böttingen. In einer leichten Rechtskurve kam er zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi Q3 eines 35 Jahre alten Mannes. Der Audi-Lenker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung bei dem Citroen-Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,7 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 17.000 Euro geschätzt. (pol)