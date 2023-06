Alkoholisierte Fahrradfahrer verletzt sich in Reutlingen bei Sturz schwer

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat ein 49 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Bantlinstraße erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Radler kurz nach 21 Uhr auf dem parallel zur Bantlinstraße verlaufenden Radweg von der Benzstraße kommend in Richtung Tübinger Straße unterwegs. Dabei stürzte er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, ins Krankenhaus. Nachdem sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 49-Jährigen ergeben hatten und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille geliefert hatte, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. (pol)