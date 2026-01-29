Alkoholisierte Autofahrer in Gammertingen von Polizei erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen auf einen 46-Jährigen zu, nachdem er sich am späten Mittwochabend in Gammertingen alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos gesetzt hat. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen stoppte den Mann zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und bemerkte dabei dass er nicht nüchtern war, heißt es im Polizeibericht. Nachdem ein Alkoholvortest mehr als 0,5 Promille ergab, musste der 46-Jährige auf dem Polizeirevier einen weiteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Der Test bestätigte die Überschreitung des gesetzlichen Grenzwerts. Die Fahrt des Fahrzeuglenkers war damit beendet. (pol)