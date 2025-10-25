9-Jährige in Rottenburg alleine am Bahnhof angetroffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Am Freitagabend ist die Entdeckungstour einer 9-Jährigen in Rottenburg glücklicherweise gut ausgegangen. Gegen 22.15 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei, dass am Bahnhof Rottenburg ein junges Mädchen ohne seine Eltern sitzen wurde. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg konnte die 9-Jährige tatsächlich weinend am Bahnhof antreffen. Angaben des Mädchens sowie entsprechende Ermittlungen führten zum Wohnsitz der 9-jährigen Entdeckerin in Tübingen. Im Anschluss wurde sie durch die Streifenbesatzung an ihre Wohnadresse verbracht, wo ihr Vater sie glücklich in Empfang nahm. Weshalb das Mädchen auf Entdeckungstour gegangen war, konnte abschließend nicht geklärt werden. (pol)