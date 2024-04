88-Jährige bei Autounfall in Walddorfhäslach schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst kam es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr in der Ringstraße im Ortsteil Häslach. Das berichtet die Polizei. Über Notruf wurde ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gemeldet, woraufhin die Kräfte zur Örtlichkeit entsandt wurden. Die 87-jährige Lenkerin eines Mercedes Benz hatte die Vorfahrt des von rechts, in der Zone 30, kommenden 44-jährigen Lenker eines Ford missachtet, was zum Unfall führte. In Folge der Kollision wurde der Mercedes nach Links auf den Gehweg abgewiesen und prallte dort noch auf einen Lichtmast sowie eine Gebäudemauer.

Die ältere Dame musste schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klink verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 14.000 Euro und beide mussten durch Abschleppdienste versorgt werden. Am Lichtmast entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro und an der Mauer des Wohngebäudes ein Schaden von ca. 1.000 Euro. (pol)