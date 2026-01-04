84-Jährige nach Unfall mit Linienbus in Tübingen gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die 84-jährige Seniorin, die bei einem Verkehrsunfall am Montag, den 13. Oktober, in Tübingen beim Aussteigen aus einem Linienbus mitgezogen und schwer verletzt wurde, ist in der Nacht zu Samstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, stand der Gelenkbus gegen 09.45 Uhr an einem Bussteig am Zentralen Omnibusbahnhof, als der 63-jährige Busfahrer die Türen schloss und anschließend anfuhr. Hierbei wurde der Arm der Dame zwischen den Türen eingeklemmt und sie vom anfahrenden Bus einige Meter mitgezogen, wobei sie zu Sturz kam und aufgrund ihrer schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zunächst in eine Klinik gebracht wurde, in der sie schließlich starb. (pol)