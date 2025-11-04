81-Jährige fährt in Mössingen bei Ausfahrt aus Kreisverkehr Fußgänger an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein ersten Erkenntnissen nach leicht verletzter Fußgänger ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Mössingen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine 81-Jährige verließ kurz vor 16.30 Uhr mit einem VW Golf den Kreisverkehr in die Allee Kanton Saint-Julien. Hierbei erfasste sie einen 49 Jahre alten Fußgänger, der in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Die Seniorin gab an, dass sie von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde und deswegen den Mann nicht gesehen habe. Der 49-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (pol)