PFULLINGEN. Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin ist in der Gerhard-Hauptmann-Straße am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr gestürzt. Die 71-Jährige, die mit ihrem Begleiter unterwegs war, stürzte aus noch unbekannter Ursache und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Sie wurde anschließend durch Rettungskräfte versorgt und in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. (pol)