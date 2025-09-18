700 Kilo Buntmetall in Eningen gestohlen

Der Unbekannte verschaffte sich über einen Zaun Zutritt zum Gelände. (Symbolbild)

ENINGEN. Mehrere hundert Kilogramm Buntmetall hat ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag von einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße gestohlen. Zwischen

17.45 Uhr und 5.45 Uhr verschaffte sich der Täter über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände und entwendete rund 700 Kilo im Außenbereich gelagertes Buntmetall und Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt und bittet unter Telefon 07121/9918-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. (pol)