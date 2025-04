55-Jähriger belästigt junge Frauen im Zug nach Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Ein 55-Jähriger hat am Samstag drei Frauen im Zug zwischen Reutlingen und Tübingen belästigt. Das teilt die Polizei mit. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 1.30 Uhr in einer Regionalbahn von Reutlingen in Richtung Tübingen. Hier soll der 55 Jahre alte spanische Staatsangehörige sich nah an die 19-, 20- und 21-Jahre alten deutschen Staatsangehörigen heran gestellt und sich währenddessen im Schritt berührt haben. Eine Streife der Landespolizei konnte den Mann am Bahnhof Tübingen feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurde seitens der Bundespolizei Stuttgart eingeleitet. Der Mann konnte anschließend seinen Weg weiter fortsetzen. (pol)