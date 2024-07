50-Jährige überschlagt sich auf Pfullinger Straße mit Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine Autofahrerin hat sich am Sonntagvormittag mit ihrem Wagen auf einer Pfullinger Kreisstraße überschlagen. Die 50-Jährige fuhr gegen 9.50 Uhr von Gönningen herkommend in Richtung Pfullingen, als sie mit dem Dacia aus unbekannter Ursache nach rechts ins Bankett geriet. In der Folge touchierte der Pkw eine Betonüberführung des Straßengrabens und wurde wieder nach links abgewiesen.

Der Dacia überschlug sich und rutschte auf dem Dach erneut in den Straßengraben, wo er schließlich auf den Rädern zum Stehen kam. Die 50-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sie leichte Verletzungen erlitten. Von einem Abschleppunternehmen musste der in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro total beschädigte Dacia geborgen und abtransportiert werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Diese war zeitweise voll gesperrt. (pol)