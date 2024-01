48-Jährige verursacht in Münsingen einen Unfall, weil sie die Vorfahrt missachtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Trailfinger Straße / Gruorner Weg entstanden ist. Eine 48-Jährige war laut Polizei mit ihrem Dacia gegen 20.15 Uhr auf dem Gruorner Weg unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Trailfinger Straße einbiegen.

Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigen 55-Jährigen, der mit seinem VW Bus mit Anhänger auf der Trailfinger Straße aus Richtung Stadtmitte heranfuhr. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings war der Dacia nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. (pol)