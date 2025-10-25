30-Jähriger gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer bei Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen ist es am Freitagnachmittag auf der B 465 zwischen Bad Urach und Münsingen gekommen. Gegen 17.15 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass der Lenker eines BMW auf der B 465 trotz Gegenverkehr gefährlich überholt habe. An der Abzweigung zur L 230 überholte der BMW-Lenker unter Nutzung der Sperrfläche und der Gegenfahrbahn erneut. Da ihm hier Fahrzeuge entgegenkamen, musste der in gleicher Richtung fahrende Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung einleiten, um dem BMW das Einscheren zu ermöglichen und einen Unfall mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Im weiteren Verlauf fuhr der BMW-Lenker mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtbereich Münsingen und unterließ es, zwei Passanten an einem Fußgängerüberweg in der Schillerstraße, das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Der 30-jährige Lenker des BMW konnte schließlich in der Karlstraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund seines rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr und den entsprechenden Gefährdungen wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen hierzu übernommen. Zeugen, die durch die Fahrweise selbst gefährdet wurden oder Angaben zur Fahrweise des BMW machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Münsingen unter der Rufnummer 07381 / 9364-0 zu melden. (pol)