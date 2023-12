30.000 Schaden: 67-Jähriger fährt in Tübingen auf parkende Autos auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am frühen Mittwochmorgen in Tübingen ereignet hat. Gegen 2 Uhr befuhr ein 67-jähriger Renault Twingo-Lenker laut Polizei die Friedrich-Dannenmann-Straße in Richtung Hagellocher Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei zu weit nach rechts und fuhr auf einen am Straßenrand geparkten VW Golf hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Golf auf einen davor geparkten weiteren Golf und dieser wiederum auf einen davor abgestellten Audi A1 geschoben. Die beiden Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (pol)