24-Jähriger wird am Echazufer von Unbekannte attackiert

REUTLINGEN. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes ist ein 24-Jähriger am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er von drei bislang Unbekannten Am Echazufer angegriffen wurde. Der Mann befuhr laut Polizei gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Fußweg zwischen der Shell-Tankstelle sowie der Kreuzung Am Echazufer / Römerstraße, als er zunächst an den Männern vorbeifahren wollte.

Hierauf wurde er von dem Trio beleidigt, von seinem Fahrrad gezogen und daraufhin geschlagen. Im Anschluss flüchteten die drei hellhäutigen und dunkel gekleideten Personen, wobei einer hiervon als etwa 185 Zentimeter groß und stämmig beschrieben wird, in Richtung der Shell-Tankstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 24-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)