22-Jähriger in Tübingen beklaut und mit Pfefferspray attackiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagabend ist es im Bereich der Platanenallee zum Raub einer Geldbörse gekommen, bei welchem ein 22-Jähriger leichte Verletzungen erlitt. Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen nach, befand sich der Geschädigte gegen 20 Uhr in Begleitung eines Freundes auf einer Parkbank an der Neckarinsel, als beide von drei unbekannten Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren angesprochen und nach Betäubungsmitteln gefragt wurden.

Als der Geschädigte dies verneinte, griff einer der Beschuldigten in die Jackentasche des 22-Jährigen und durchsuchte sie. Unmittelbar darauf sprühte er ihm zudem Pfefferspray ins Gesicht und entwendete die Geldbörse, in welcher sich ein geringer Bargeldbetrag befand.

Der Geschädigte flüchtete hierauf von der Örtlichkeit und konnte wenig später mit der Hilfe eines Passanten den Notruf absetzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern aufgenommen. (pol)