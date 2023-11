21-Jähriger überschlägt sich mit AMG C-Klasse auf B27 in Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Schwere Verletzungen hat ein 21-Jähriger erlitten, nachdem sich sein Pkw auf der B27 überschlagen hat. Der Mann fuhr am Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, in seinem Mercedes-Benz C 43 AMG auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Abfahrt Walddorfhäslach kam der 21-Jährige wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend für die weitere medizinische Versorgung in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. An dem Wagen entstand Sachschaden von schätzungsweise 75.000 Euro. Die B27 musste für die Einsatzmaßnahmen vor Ort in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden, was zu einem Rückstau auf der Bundesstraße führte. (pol)