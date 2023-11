20 000 Euro Schaden: Sprinter kracht bei Münsingen in PKW

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Münsingen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Ein 19-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit einem Sprinter auf der B 465 in Richtung Ehingen unterwegs und wollte nach links auf die L 230 in Richtung Laichingen abbiegen.

Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Citroën eines 30 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision wurde der PKW zur Seite geschleudert und prallte gegen den an der Einmündung stehenden Transporter eines 41-Jährigen. Der Unfallverursacher sowie der 30-Jährige und sein 33 Jahre alter Mitfahrer mussten vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in mehrere Kliniken gebracht werden.

Der Sprinter und der Citroën waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf knapp über 20.000 Euro. (pol)