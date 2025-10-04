19-Jähriger baut schweren Unfall beim Überholen nahe Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei total beschädigte Fahrzeuge und Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1208 zwischen Dettenhausen und Tübingen ereignet hat. Nach derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW gegen 16.10 Uhr die Landesstraße von Dettenhausen in Richtung Tübingen.

Kurz vor dem Wanderparkplatz Pfeifferstein überholte der Heranwachsende zwei vor ihm fahrende Pkw, bemerkte hierbei allerdings zu spät, dass das vorderste Fahrzeug, ein VW, nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte. Folglich kam es zu einer heftigen Kollision, in deren Verlauf beide unfallbeteiligten Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn abgewiesen wurden und auf einer Wiese zum Endstand kamen.

Der VW-Fahrer sowie zwei Mitfahrer im BMW wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht, der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Neben Rettungsdienst und Polizei befand sich die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort. (pol)