18-Jähriger verletzt sich bei Sturz mit Motorrad bei Hohenstein

HOHENSTEIN. Mit leichten Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Der 18-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Motorrad die Landesstraße 249 von Wasserstetten kommend in Richtung Eglingen. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. An der Leitplanke entstand lediglich geringer Schaden. (pol)