18-Jähriger baut betrunken Unfall - Auto überschlägt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH. Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Sonntagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Beiweg in der Nähe von Rommelsbach ereignet hat. Gegen 3.20 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes C 180 den parallel zur Kreisstraße 6720 verlaufenden Weg in Richtung Rommelsbach, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Heranwachsende sowie sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und blieben glücklicherweise unverletzt.

Allerdings stellten die Beamten beim Fahrzeuglenker Alkoholbeeinflussung fest, was ein Vortest mit einem Wert von über einem Promille auch bestätigte. Der 18-Jährige musste folglich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit. Am Mercedes, welcher von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (pol)