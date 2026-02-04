14-Jähriger liefert sich in Nehren Verfolgungsjagd mit Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Mehreren Strafanzeigen sieht ein 14-Jähriger entgegen, der am Dienstagabend am Steuer eines Mercedes ertappt wurde und anschließend versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Der Jugendliche war gegen 17.30 Uhr einer Streife der Polizeihundeführerstaffel am Steuer eines Mercedes CLA in der Reutlinger Straße aufgefallen. Als er kontrolliert werden sollte, hielt er zunächst auch an. Beim Herantreten der Polizeibeamten an das Fahrzeug gab er dann plötzlich Gas und fuhr ohne auf die Verkehrsregeln zu achten in Richtung Ortsmitte davon. Dabei überschritt er die Geschwindigkeitsbegrenzungen mehrfach so, dass die Polizeibeamten die Verfolgung aufgrund der gefährlichen Fahrmanöver des Jungen abbrachen.

Im Verlauf der nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen wurde der 14-Jährige erneut von einer weiteren Polizeistreife mit dem Mercedes fahrend gesehen. Auch hier musste eine Verfolgung aufgrund der äußerst riskanten und gefährlichen Fahrweise des Jugendlichen zunächst abgebrochen werden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der 14-Jährige am Nehrener Bahnhof erkannt und vorübergehend festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand, sodass er letztendlich mittels Handfesseln fixiert werden musste.

Bei seiner Durchsuchung konnte anschließend der Fahrzeugschlüssel für den Mercedes bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auch der unweit entfernt abgestellte CLA wurde gefunden, beschlagnahmt und abgeschleppt. Wie der 14-Jährige in den Besitz von Schlüssel und Fahrzeug gekommen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen aufgenommen hat. Zudem suchen die Ermittler nach Zeugen, die durch den blauen Mercedes CLA zur genannten Zeit im Nehrener Ortsgebiet gefährdet worden sind. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-1400. (pol)