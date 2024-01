10.000 Euro Schaden: 20-Jähriger verliert in Metzingen Kontrolle über sein Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Ausfahrt der B 312 entstanden. Ein 20-Jähriger war laut Polizei gegen

11.20 Uhr mit einem Nissan Juke von der Bundesstraße von Reutlingen herkommend an der Ausfahrt Metzingen/Rommelsbach abgefahren.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Sein Pkw überfuhr hierbei eine Grünfläche, beschädigte ein dort stehendes Verkehrszeichen und prallte letztendlich auf der Einfädelspur gegen den entgegenkommenden VW Golf einer 38 Jahre alten Frau.

Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Einfahrt zur B 312 in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Sie war kurz vor 13 Uhr wieder befahrbar. (pol)