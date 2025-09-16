Über rote Ampel gefahren: Zwei Autos nach Crash in Reutlingen nicht mehr fahrtauglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Missachtung einer Rot zeigenden Ampel ist den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmittag in Reutlingen. das berichtet die Polizei. Gegen 12.10 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit einem Seat auf der Rommelsbacher Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Tannenberger Straße fuhr er in den dortigen Einmündungsbereich ein, obwohl die Ampel für ihn nach derzeitigem Kenntnisstand Rot zeigte. In der Folge kam es zur Kollision mit dem von der Tannenberger Straße bei Grün einbiegenden Audi eines 48-Jährigen. Dieser wurde beim Zusammenstoß wie bislang bekannt leicht verletzt. Die Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (pol)