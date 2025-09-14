Über drei Promille: Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz in Reutlingen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Gesichtsverletzungen hat sich nach ersten Erkenntnissen ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend in Betzingen zugezogen. Der 53-Jährige war gegen 22.35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hauffstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er im Bereich der Einmündung zur Bösmannstraße zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Aufgrund einer nicht unerheblichen Alkoholisierung des Radfahrers von über drei Promille wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (pol)