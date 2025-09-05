Hunderte demonstrieren in Tübingen gegen Streitgespräch Palmers mit AfD

ProtestHunderte demonstrieren in Tübingen gegen Streitgespräch Palmers mit AfD1 / 971/972/973/974/975/976/977/978/979/9710/9711/9712/9713/9714/9715/9716/9717/9718/9719/9720/9721/9722/9723/9724/9725/9726/9727/9728/9729/9730/9731/9732/9733/9734/9735/9736/9737/9738/9739/9740/9741/9742/9743/9744/9745/9746/9747/9748/9749/9750/9751/9752/9753/9754/9755/9756/9757/9758/9759/9760/9761/9762/9763/9764/9765/9766/9767/9768/9769/9770/9771/9772/9773/9774/9775/9776/9777/9778/9779/9780/9781/9782/9783/9784/9785/9786/9787/9788/9789/9790/9791/9792/9793/9794/9795/9796/9797/97