Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Protest

2.000 Menschen demonstrieren in Tübingen gegen Streitgespräch Palmers mit AfD

1 / 108
Foto: Jürgen Meyer
1/108
image00027
Foto: Jürgen Meyer
Foto: Jürgen Meyer
2/108
Foto: Jürgen Meyer
3/108
Foto: Jürgen Meyer
4/108
Foto: Jürgen Meyer
5/108
Foto: Jürgen Meyer
6/108
Foto: Jürgen Meyer
7/108
Foto: Jürgen Meyer
8/108
Foto: Jürgen Meyer
9/108
Foto: Jürgen Meyer
10/108
Foto: Jürgen Meyer
11/108
12/108
Foto: Jürgen Meyer
13/108
Foto: Jürgen Meyer
14/108
Foto: Jürgen Meyer
15/108
Foto: Jürgen Meyer
16/108
Foto: Jürgen Meyer
17/108
Foto: Jürgen Meyer
18/108
Foto: Jürgen Meyer
19/108
Foto: Jürgen Meyer
20/108
Foto: Jürgen Meyer
21/108
Foto: Jürgen Meyer
22/108
Foto: Jürgen Meyer
23/108
Foto: Jürgen Meyer
24/108
25/108
Foto: Jürgen Meyer
26/108
Foto: Jürgen Meyer
27/108
Foto: Jürgen Meyer
28/108
Foto: Jürgen Meyer
29/108
Foto: Jürgen Meyer
30/108
Foto: Jürgen Meyer
31/108
Foto: Jürgen Meyer
32/108
Foto: Jürgen Meyer
33/108
Foto: Jürgen Meyer
34/108
Foto: Jürgen Meyer
35/108
Foto: Jürgen Meyer
36/108
Foto: Jürgen Meyer
37/108
Foto: Jürgen Meyer
38/108
Foto: Jürgen Meyer
39/108
Foto: Steffen Schanz
40/108
Foto: Steffen Schanz
41/108
Foto: Steffen Schanz
42/108
Foto: Steffen Schanz
43/108
Foto: Steffen Schanz
44/108
Foto: Steffen Schanz
45/108
Foto: Steffen Schanz
46/108
Foto: Steffen Schanz
47/108
Foto: Steffen Schanz
48/108
Foto: Steffen Schanz
49/108
Foto: Steffen Schanz
50/108
Foto: Steffen Schanz
51/108
Foto: Steffen Schanz
52/108
Foto: Steffen Schanz
53/108
Foto: Steffen Schanz
54/108
Foto: Steffen Schanz
55/108
Foto: Steffen Schanz
56/108
Foto: Steffen Schanz
57/108
Foto: Steffen Schanz
58/108
Foto: Steffen Schanz
59/108
Foto: Steffen Schanz
60/108
Foto: Steffen Schanz
61/108
Foto: Steffen Schanz
62/108
Foto: Steffen Schanz
63/108
Foto: Steffen Schanz
64/108
Foto: Steffen Schanz
65/108
Foto: Steffen Schanz
66/108
Foto: Steffen Schanz
67/108
Foto: Steffen Schanz
68/108
Foto: Steffen Schanz
69/108
Foto: Steffen Schanz
70/108
Foto: Steffen Schanz
71/108
Foto: Steffen Schanz
72/108
Foto: Steffen Schanz
73/108
Foto: Steffen Schanz
74/108
Foto: Steffen Schanz
75/108
Foto: Steffen Schanz
76/108
Foto: Steffen Schanz
77/108
Foto: Steffen Schanz
78/108
Foto: Steffen Schanz
79/108
Foto: Steffen Schanz
80/108
Foto: Steffen Schanz
81/108
Foto: Steffen Schanz
82/108
Foto: Steffen Schanz
83/108
Foto: Steffen Schanz
84/108
Foto: Steffen Schanz
85/108
Foto: Steffen Schanz
86/108
Foto: Steffen Schanz
87/108
Foto: Steffen Schanz
88/108
Foto: Steffen Schanz
89/108
Foto: Steffen Schanz
90/108
Foto: Steffen Schanz
91/108
Foto: Steffen Schanz
92/108
Foto: Steffen Schanz
93/108
Foto: Steffen Schanz
94/108
Foto: Steffen Schanz
95/108
Foto: Steffen Schanz
96/108
Foto: Steffen Schanz
97/108
Foto: Steffen Schanz
98/108
Foto: Steffen Schanz
99/108
Foto: Steffen Schanz
100/108
Foto: Steffen Schanz
101/108
Foto: Steffen Schanz
102/108
Foto: Steffen Schanz
103/108
Foto: Steffen Schanz
104/108
Foto: Steffen Schanz
105/108
Foto: Steffen Schanz
106/108
Foto: Steffen Schanz
107/108
Foto: Steffen Schanz
108/108